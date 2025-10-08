Barbara De Santi chiude definitivamente con Ruggiero D'Andrea e decide di restare nel parterre di Uomini e donne.

Barbara De Santi torna ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne per trovare l’amore. Nella puntata del dating show di canale 5 dell’8 ottobre 2025, Barbara De Santi si confronta per l’ultima volta con Ruggiero D’Andrea il quale ammette di provare ancora un interesse per la dama. “Non mi sei indifferente” ammette il cavaliere che, caratterialmente, è molto diverso da Barbara la quale spiega che ha cercato in tutti i modi di far compatire il loro modo di essere così diverso ma di non essersi riuscito.

La dama e il cavaliere, così, raccontano di essersi lasciati dieci giorni prima dell’incidente della sorella di Barbara che ha trascorso un’estate bruttissima restando accanto a lei. In studio, poi, Barbara ammette di non aver gradito i contenuti social pubblicati da Ruggiero mentre lei viveva dei giorni difficilissimi.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: tutto finito a Uomini e Donne

Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea che, dopo essersi rivisti dopo sette mesi, hanno deciso di mettere un punto definitivo al loro rapporto. Dopo aver ascoltato le ragioni di entrambi, Maria De Filippi, prima di salutarli, rivolge a Barbara una domanda. “Resti? Cosa vuoi fare?”, chiede la conduttrice.

Barbara appare leggermente in difficoltà ma poi decide di restare per ricominciare a cercare la persona giusta per lei sperando di poter rivivere emozioni vissute in passato. Ruggiero, invece, decide di salutare tutti e abbandonare ufficialmente la trasmissione.

