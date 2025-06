Barbara De Santi e l’amore con Ruggiero D’Andrea

Tra le protagoniste storiche del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Barbara De Santi che è tornata in trasmissione dopo una lunga assenza. Nel corso della sua nuova esperienza nella trasmissione, Barbara è uscita con diversi cavalieri ma solo l’incontro con Ruggiero D’Andrea l’ha convinta a lasciare la trasmissione e a concedersi la possibilità di vivere la storia lontano dai riflettori. Tra Ruggiero e Barbara procede tutto a gonfie vele come hanno confessato nello studio di Uomini e Donne dove tutto è nato.

Pur vivendo lontani, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si vedono praticamente ogni settimana trascorrendo insieme il weekend. Tuttavia, a breve, i due potrebbero anche decidere di andare a convivere. Barbara, infatti, in un’intervista ha spiegato di essere disposta a trasferirsi e in futuro una convivenza in Puglia dove Ruggiero vive e lavora potrebbe concretizzarsi.

Barbara de Santi com’era a Uomini e Donne

Nonostante Barbara De Santi abbia lasciato da tempo Uomini e Donne, continua ad essere molto seguita dal pubblico che, oggi, è felice di vederla così serena accanto a Ruggiero. Sui social è così spuntato un video del passato che svela com’era Barbara qualche anno fa. Nel filmato che sta spopolando su Tik tok, Barbara appare al centro dello studio ed è sempre molto bella esattamente come lo è oggi.

Il look, naturalmente, era molto diverso da quello che sfoggia oggi. Confrontando le immagini di ieri e quelle di oggi, dunque, il cambiamento non è così drastico. Barbara, del resto, è sempre stata una delle donne più belle del parterre sia nella sua prima esperienza che ultimamente. Ciò che, invece, non è mai cambiato è il carattere forte e determinato della dama che ha sempre avuto le idee chiare su ciò che desidera.

