Barbara De Santi come Charlize Theron/ Uomini e Donne: “solo una copia di…”

Barbara De Santi come Charlize Theron sulla passerella del trono over di Uomini e Donne. La dama, per la sfilata dal tema “Ghiaccio bollente” ha scelto di rappresentare Charlize Theron che, in una famosa pubblicità di qualche anno fa, rischiava di perdere la gonna. Barbara, con un outfit total black, ha portato in scena lo stesso siparietto, ma la scelta non è stata fortunata. Gianni Sperti, giudice della sfilata al posto di Armando Incarnato su richiesta di Veronica Ursida, però, boccia senza appello la sfilata della De Santi. “Non avevi niente di bollente”, commenta l’opinionista mentre Tina Cipollari considera bella e coraggiosa la scelta di Barbara che, tuttavia, si becca un quattro anche da Armando Incarnato: “ti ho dato 4 perchè mi è sembrata solo la copia di una pubblicità”, spiega il cavaliere.

BARBARA DE SANTI: LITE CON MATTIA PER CHARLIZE THERON A UOMINI E DONNE

Barbara De Santi non nasconde la propria delusione nei confronti dei voti ricevuti. “Come Armando, anche Gianni Sperti ha un’antipatia per me”, dice la dama che, poi, di fronte al quattro che le ha dato anche Mattia, aggiunge – “non è colpa mia se ho tanti nemici”. Mattia, poi, conferma di non essere stato assolutamente colpito dalla sua sfilata. “Ad un certo punto ho temuto anche che restasse in intimo”, commenta il cavaliere che viene accusato di aver dato un basso voto a Barbara solo per come si è conclusa la loro conoscenza. Furiosa per i voti ottenuti, la De Santi conclude: “Maria io sono fuori concorso oggi“, sentenzia la dama che non ha alcuna intenzione di cambiare idea.

