Barbara De Santi e l’incidente della sorella

Non è un momento facile per Barbara De Santi e la sua famiglia. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, nell’ultima stagione ha trovato l’amore accanto al cavaliere Ruggiero con cui è uscita dal programma, dopo essere stata assente dai social, ha raccontato ai followers il motivo del suo silenzio. Con estrema preoccupazione, Barbara ha così spiegato di essere lontana dai social a causa del ricovero in ospedale della sorella che, in seguito ad un incidente, è in gravi condizioni.

Daniele Paudice, grave lutto per l'ex Uomini e Donne/ "Giorni pesanti per me e la mia famiglia"

Dopo un primo aggiornamento, Barbara è stata nuovamente assente dai social per diversi giorni, ma ieri ha deciso di aggiornare tutte le persone che la seguono e che la stanno supportando inviando tanti messaggi d’affetto.

Barbara De Santi torna sui social: ecco come sta la sorella

Attraverso un video pubblicato tra le sue storie Instagram, Barbara De Santi non nasconde la preoccupazione per la sorella a cui sta provando a trasmettere tutta la sua forza. “Grazie alle vostre preghiere, grazie all’energia che mi avete dato, grazie alla competenza e alla professionalità di tutto il personale medico, infermieristico, del reparto di terapia intensiva generale dell’ospedale Borgo Trento di Verona, mia sorella da ieri ha avuto un leggero miglioramento”, ha detto la dama.

Chiara Pompei, amaro sfogo dopo il tentato suicidio/ Come sta adesso l'ex Uomini e Donne

“I medici stanno facendo di tutto per lei”, ha detto con voce commossa. E aggiunge: “Siamo sempre fiduciosi, grazie anche a voi per le continue preghiere, l’energia sicuramente aiuta. Grazie a mia sorella che non molla, è più forte di me”, ha concluso.