Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: primo compleanno d’amore dopo Uomini e Donne

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, a distanza di mesi dall’addio a Uomini e Donne, sono sempre più felici e innamorati. Dopo aver aspettato a lungo, dopo aver accettato diverse delusioni, Barbara ha trovato in Ruggiero l’uomo che aspettava e che, in poche settimane, ha conquistato il suo cuore fino a portarla fuori dal programma. Ruggiero, a sua volta, dopo una prima esperienza nel parterre del trono over, è tornato in trasmissione non immaginando che la sua avventura sarebbe durata pochissimo e si sarebbe conclusa con un lieto fine. Dopo la scelta in studio, Barbara e Ruggiero hanno continuano a viversi lontano dalle telecamere ed oggi sono una coppia solida e serena.

Sui social, sia l’ex cavaliere che l’ex dama condividono tanti momenti di coppia quando stanno insieme e, qualche giorno fa, hanno anche festeggiato il primo compleanno insieme regalando la loro gioia ai followers che li hanno seguiti sin dal principio.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea in arrivo la convivenza?

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, vivendo in due città diverse, cercano di vedersi quando possono. In occasione del compleanno della dama, Ruggiero ha raggiunto la Lombardia, dove vive Barbara per poi tornare a Taranto, la città in cui vive e lavora. Tra Barbara e Ruggiero ci sono tanti chilometri di distanza che, per il momento, non pesano sulla relazione. Tuttavia, nel prossimo futuro della coppia, potrebbe esserci la convivenza.

In una recente intervista, infatti, Barbara ha ammesso che sarebbe disposta a trasferirsi in Puglia per cominciare a convivere non escludendo, neanche la possibilità di sposarsi. Quella in arrivo, per la coppia di Uomini e Donne, sarà la prima estate insieme: sarà l’occasione per cominciare a fare le prove per una convivenza futura? I fan pensano di sì.