Barbara De Santi contro Giuseppe di Uomini e Donne

Barbara De Santi, dama storica di Uomini e donne, da diverse settimane, ha lasciato la trasmissione insieme a Ruggiero, il cavaliere con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore come documentano entrambi con i vari contenuti social. La dama, all’interno del programma, dopo aver frequentato vari uomini con cui la frequentazione è finita poco dopo, ha trovato in Ruggiero l’uomo con cui costruire una relazione senza telecamere. I due vivono a distanza, ma cercano di vedersi spesso trascorrendo il tempo anche a casa tra una ricetta e un’altra.

Uomini e Donne, Vincenzo contro Agnese dopo l'addio/ "Senza carattere, interessa solo una cosa"/ Duro sfogo

Pur avendo lasciato la trasmissione, Barbara De Santi continua a seguire Uomini e Donne commentando anche quello che succede in trasmissione. Negli scorsi giorni, così, si è ritrovata di fronte ad un Giuseppe super protagonista in puntata e il commento dell’ex dama non è tardato ad arrivare.

Le parole di Barbara De Santi contro Giuseppe di Uomini e Donne

Giuseppe è uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale stagione di Uomini e donne. Per settimane, è stato al centro dello studio per la storia con Sabrina Zago con cui è tutto finito. Successivamente è uscito con Isabella e anche con quest’ultima, nelle ultime puntate, non sono mancati gli scontri. Attualmente, Giuseppe sta frequentando Rosanna, dama siciliana con cui sta andando tutto bene. Il cavaliere, però, sta facendo parlare di sé anche per le continue sfide di ballo che lancia a Gianni Sperti.

Giovanni chiude con Luana a Uomini e Donne/ Reazione choc di Alessio: "Falso, non dovresti essere qui"

Dopo essere stati giudicati da Tina Cipollari, Gianni e Giuseppe sono stati giudicati anche dai ballerini professionisti di Amici, Isobel, Umberto Gaudino e Francesca Tocca che hanno assegnato la vittoria all’opinionista. A commentare le doti ballerine, poi, è stata anche Barbara De Santi che, sui social, ha detto: “Anni fa frequentavo una scuola di ballo, ero partita col corso base. Ma prima del corso base ce ne sta un altro? Quello che frequenta Giuseppe per intenderci? Quelli del corso base sono dei fenomeni rispetto a lui”.