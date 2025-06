Incidente per la sorella di Barbara De Santi di Uomini e Donne, cos’è successo e come sta: “Situazione è peggiorata”

Barbara è una delle dame storiche di Uomini e Donne, presente da molte edizioni non ha mai incontrato l’uomo giusto fino a pochi mesi fa. Nel parterre del Trono Over è sceso per lei il cavaliere Ruggiero D’Andrea e per lei è stato un colpo di fulmine, i due si sono innamorati ed hanno deciso di lasciare il programma insieme e tutt’ora appaiono felici e innamorati tanto da parlare di matrimonio in vista. Sui social i due condividono spesso foto e storie insieme ma da alcuni giorni la dama ha smesso di pubblicare.

E dopo alcuni giorni di assenza Barbara di Uomini e Donne ha rotto il silenzio con drammatico video sui social in cui ha spiegato che il motivo della sua assenza era drammatico. La sorella Simona ha avuto un gravissimo incidente. È scesa poi nei dettagli rivelando che la situazione sembrava in netto miglioramento e invece poi è peggiorata e si è reso necessario un ulteriore intervento. La situazione dunque è drammatica e Barbara, con la voce rotta dal pianto, ha ammesso che spera di riceve e dare ai suoi follower delle belle notizie e nel frattempo ha invitato tutti a pregare per sua sorella Simona.

Sorella di Barbara De Santi di Uomini e Donne vittima di un gravissimo incidente: “Rischia la vita”

Sono ore di ansia e preoccupazione per Barbara di Uomini e Donne a causa del gravissimo incidente che ha colpito la sorella Simona. La dama del dating show ha voluto condividere con i suoi follower il dramma che sta vivendo in questo momento: “In questi giorni sono assente perché purtroppo mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente qualche giorno fa, sembrava che le cose andassero bene, invece sono molto molto peggiorate, domani subirà l’ennesimo intervento e chiedo a tutti una preghiera, una preghiera per Simona vi terrò aggiornati e spero proprio di darvi delle belle notizie, quindi se non mi vedete in questi giorni sappiate che è per una cosa molto seria e ne va della vita di mia sorella e quindi è questo il motivo della mia assenza.”