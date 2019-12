Barbara De Santi e Armando Incarnato: nuova coppia all’orizzonte? (Uomini e Donne)

Barbara De Santi ha rifiutato il numero di telefono di Armando Incarnato: per quale motivo? Il retroscena choc giunge dall’ultima registrazione del trono over. Il cavaliere infatti, sta corteggiando la dama ma lei – al momento – non ha voluto scambiarsi i numeri di telefono, considerandolo solamente un amico. Nel corso delle dinamiche intanto, la prof ha chiuso con Pasquale e Amedeo per mancanza d’interesse. Di contro, ha ballato più volte con Incarnato. “Cosa cerco in un uomo? – si è chiesta Barbara di recente tra le pagine del Magazine ufficiale – Deve avere una mente brillante, deve saper parlare, dialogare ed essere preparato. Mi annoiano le telefonate che si riducono a un “come stai?”, “cosa fai?“, insomma le telefonate vuote. Voglio un uomo che ne sappia più di me, c’è poco da fare. Fisicamente non mi piacciono i fisici scolpiti, gli addominali e i muscoli, ma mi piace anche un po’ di panciotta. In ogni caso il punto non è il fisico ma la testa. Cerco anche un uomo ordinato, perché l’ordine è sinonimo di accoglienza”.

Barbara De Santi e Armando Incarnato: la nuova coppia del dating show?

Armando Incarnato invece, aveva già teso una mano alla dama. Ed infatti, sempre intervistato dal Magazine, le aveva proposto di non giudicare il suo percorso: “Durante questa mia esperienza a Uomini e donne sono stato spesso al centro di discussioni e altrettanto spesso ne ho create. Quello che non sopporto, però, sono le persone che si intromettono in situazioni che non le riguardano. Io non mi sono mai intromesso nelle vicende altrui. Mentre persone come Barbara all’interno dello studio lo fanno sempre, come se fossero lì in veste di opinionisti. Lei mi attacca di continuo, si mette in mezzo, ha sempre da ridire, ma non è lì per giudicare il percorso degli altri bensì per trovare l’amore…”. Poi la proposta: “Accetterei di andare a cena con Barbara per chiarirci una volta per tutte, fosse solo per farle capire com’è realmente Armando. Lei è arrivata a definirmi un uomo violento nonostante tutte le donne che sono uscite con me abbiano sottolineato che sono un uomo educato e per bene, un ragazzo che sa far sentire a proprio agio una donna (…) Barbara non riesce a scindere le situazioni e mi dà contro a prescindere, dando spesso i numeri senza poi chiedere scusa, cosa che invece io faccio e che ho fatto anche ultimamente con lei. Vorrei invitarla io stesso a cena per farle capire chi sono”.

