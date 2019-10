Barbara De Santi e Armando Incarnato/ Uomini e Donne: “Sei un coglion*”, dama sbotta

Nel corso delle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne che andranno in onda da oggi, ci sarà spazio (sicuramente non oggi ma probabilmente mercoledì), per la sfilata con protagonisti gli uomini del parterre maschile. Il tema della “passeggiata” a favore di dama sarà “Uomini seducente”. Riccardo Guarnieri, salirà in passerella mostrando un fisico mozzafiato che conquisterà nuovamente Ida Platano che gli regalerà un bel 10 (per la “gioia” di Armando). Proprio Incarnato, doveva sfilare per prendere parte alla competizione ma, dopo avere perso (in un attimo) le attenzioni di Ida, confiderà di non trovarsi dell’umore adatto per potere salire in passarella e mostrarsi in televisione. Troppo amareggiato per le ultime dinamiche ma sollecitato dal pubblico – deciderà in ultimo – di mettersi in gioco. Come volevasi dimostrare, questa nuova parentesi televisiva, provocherà nuovamente l’agitata reazione di Barbara De Santi, da sempre contro il cavaliere campano: cosa accadrà tra i due protagonisti del trono senior? Scopriamolo a seguire!

Uomini e Donne Over, Barbara De Santi ancora contro Armando Incarnato

Ecco cosa scrive il valido portale del VicoloDelleNews, parlando delle anticipazioni in riferimento al nuovo litigio con protagonisti Barbara De Santi e Armando Incarnato, proprio durante la sfilata: “E’ il momento della sfilata: ‘Uomo Seducente‘ e inizia Riccardo che sfoggia un fisico da paura. Ovviamente Ida gli dà 10. Poi doveva sfilare Armando ma si rifiuta perché troppo amareggiato per quello che era successo prima, ma il pubblico insiste e alla fine decide di mettersi in gioco. Non manca la solita polemica con Barbara che si conclude con un bel ‘coglion* apostrofato da lei nei confronti del napoletano”. Dopo avere visto in passerella anche Enzo, la sfilata non si concluderà per questioni di tempo. Tra Barbara De Santi e Armando Incarnato ci sarà mai una tregua? Il popolo del web pensa che “sotto sotto” la dama sia interessata a lui, ecco il motivo del suo astio: sarà veramente così?

