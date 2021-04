Barbara De Santi e Maurizio Guerci si sono lasciati/ “Ha un’altra” (Uomini e Donne)

Maurizio Guerci, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, si è fatto conoscere per aver avuto una storia con Gemma Galgani, storica dama del programma di Canale 5. La loro frequentazione si è conclusa dopo le festività natalizie, con il dubbio che nella vita del cavaliere ci fosse un’altra donna. Successivamente Maurizio Guerci ha deciso di lasciare il programma per motivi personali e lontano dai riflettori ha iniziato a frequentare Barbara De Santi, ex dama di Uomini e Donne e “rivale” di Gemma. “Non ho assolutamente nulla contro Gemma Galgani ma semplicemente ritengo che Maurizio è il mio tipo”, aveva confessato qualche settimana fa Barbara al settimanale Mio. Ma la loro love story, iniziata poco dopo San Valentino, non è arrivata a Pasqua. A rivelarlo è la stessa Barbara De Santi in un’intervista a Il Giorno: “Con Maurizio è tutto finito. Ho scoperto che ha un’altra. Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me, ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra”.

Barbara De Santi tradita da Maurizio Guerci

Solo pochi giorni fa Barbara De Santi aveva ammesso di essere stata lei a fare la prima mossa per cercare di conoscere Maurizio Guerci. Ancora una volta, una relazione finita a ridosso delle feste, come era successo con Gemma Galgani: “Ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma e ora la mia. Io mi fidavo davvero di lui e credevo seriamente in questa storia”, ha aggiunto la professoressa Mantovana. Su Il Giorno, Barbara ha spiegato dettagliatamente quanto accaduto nei giorni prima di Pasqua, precisamente mercoledì 31 marzo. La De Santi ha chiamato più volte Maurizio senza ricevere risposta e così si è recata a casa sua per verificare che stesse bene: “Ho visto un’auto non sua parcheggiata nel posto che generalmente lui cedeva a me quando andavo a trovarlo. Si vedeva chiaramente che era l’auto di una donna. Ho citofonato perché volevo esserne certa ma lui non ha risposto”. Il giorno dopo, messo con le spalle al muro, Maurizio ha confessato: “Dice che è successo solo perché avevamo litigato tre giorni prima e che comunque lui ama me”. Barbara De Santi, che credeva davvero nella loro storia, gli ha dato un’altra chance chiedendogli di trascorrere insieme la Pasqua: “Ma lui ha detto che non poteva lasciare l’altra perché aveva fatto la spesa! Io mollata per una spesa di Pasqua”.

