Barbara De Santi e Orfeo, Uomini e Donne/ Conoscenza finita: lui balla con Tina Cipollari

Barbara De Santi e Orfeo: confronto a Uomini e Donne

Barbara De Santi e Orfeo tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per confrontarsi. Nella puntata del 5 febbraio, Maria De Filippi chiama al centro sia Barbara che Orfeo mandando in onda un video girato al termine della scorsa puntata in cui Barbara ribadisce di essere infastidita dall’atteggiamento “infantile” che Orfeo ha al punto da rinunciare alla cena insieme. “Barbara Sei pesante, non troverai mai un fidanzato come lo vuoi tu se ti lamenti di tutto“, sbotta Gianni Sperti.

“Ma all’inizio di una conoscenza non puoi pretendere di affrontare discorsi impegnativi, ci vuole anche leggerezza”, aggiunge Tina Cipollari. Barbara, inoltre, spiega di non apprezzare il carattere di Orfeo. “Non mi piace caratterialmente“, puntualizza la dama che sembra intenzionata a chiudere la conoscenza.

Barbara De Santi chiude con Orfeo

“Lui passa dal starti addosso e dal volerti a lanciare delle frecciatine”, dice Barbara mentre Orfeo spiega di aver rinunciato alla cena con Elena per rispetto a lei. “Tu puntualizzi gli aspetti negativi di Orfeo ma non commenti il fatto che abbia rinunciato alla cena con un’altra donna per te”, aggiunge ancora Gianni Sperti. “Barbara ma Orfeo ti piace?“, chiede Maria De Filippi. “Non mi piace caratterialmente, ma l’età non conta perché io lo considero un mio coetaneo“, dice ancora la dama che decide così di chiudere la conoscenza.

“Quindi non balla con nessuna? Se vuoi ballare con me io sono pronta”, dice Tina Cipollari ballando proprio con Orfeo. “Tina non fare domande, lasciamo che accada tutto per caso tanto qui non c’è copione”, dice ancora la bionda opinionista.











