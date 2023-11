Barbara De Santi e Roberta Di Padua, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ Scintille in studio e…

Barbara De Santi, Roberta Di Padua e Aurora Tropea protagoniste

Barbara De Santi, Roberta Di Padua e Aurora Tropea continuano ad essere protagoniste indiscusse del trono over. Le tre veterane di Uomini e Donne, non solo si mettono continuamente in gioco nn perdendo la speranza di trovare l’amore vero nonostante varie delusioni, ma non risparmiano commenti anche sulle storie di altri protagonisti. Nonostante facciano tutte e tre parte della trasmissione di Maria De Filippi da tempo, tra le tre non c’è molta simpatia.

Tuttavia, se Barbara De Santi è riuscita a trovare un punto di incontro con Roberta Di Padua capendo i suoi dubbi sugli uomini e apprezzando anche i consigli che quest’ultima le dà sulle sue conoscenze, lo stesso non è accaduto con Aurora Tropea. Quest’ultima, infatti, non solo è spesso protagonista di liti accese con Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma spesso si scaglia anche contro le altre dame del parterre, in particolare proprio contro Barbara e Roberta.

Lite in studio tra le dame del trono over

Nelle ultime settimane dell’attuale stagione di Uomini e Donne, Aurora Tropea è stata spesso al centro di numerose discussioni. La dama, in particolare, ha discusso animatamente sia con Barbara De Santi che con Roberta Di Padua. In studio sono volate frecciatine e parole forti e, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della registrazione del 15 novembre, in onda in questi giorni, tra le tre dame torna a galla la ruggine.

Barbara, Roberta e Aurora, infatti, sono state le protagoniste di una lite furibonda all’interno dello studio del dating show di canale 5. Il motivo, tuttavia, non è stato svelato: non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

