La storia d’amore tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea è davvero giunta al capolinea? A diffondere l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha scritto: “I due non si vedono più da tanto – rivela attraverso il suo profilo Instagram – è stata una scelta di lei. Lui spera che questa decisione sia frutto di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a viversi insieme in quanto da parte di Ruggiero c’è interesse”.

Una notizia che è diventata immediatamente virale e che ha provocato diverse reazioni sui social da parte dei fan di Uomini e Donne che, dopo aver seguito Barbara per anni nel parterre del trono over, erano felici di vederla nuovamente serena e innamorata. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over non hanno commentato la notizia, ma un gesto di Ruggiero fa ben sperare nella continuazione della storia d’amore.

Il gesto di Ruggiero D’Andrea per Barbara De Santi

Dopo l’indiscrezione sulla rottura, un ex cavaliere del trono over ha lanciato una dura frecciatina a Barbara De Santi. Ruggiero, invece, pur non rispondendo all’ex cavaliere, ha fatto un gesto che alimenta le speranze dei fan di Uomini e donne di rivederlo nuovamente accanto a Barbara.

Sotto il post di Isa e Chia che ha lanciato un sondaggio sul miglior protagonista del trono over della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne vinto proprio da Barbara, Ruggiero ha scritto: “Non poteva che vincere l’amore mio”. Sul proprio profilo Instagram, inoltre, ha pubblicato una storia in cui mostra il proprio braccio con la scritta “Esprimi un desiderio” e in evidenza la scritta “Barby” con riferimento a Barbara. C’è da dire che non si sa se sia un tatuaggio permanente, ma il gesto rappresenta una prova che l’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è ancora vivo.

