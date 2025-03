Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea stanno ancora insieme o si sono già lasciati?

Barbara De Santi, come Gemma Galgani, è una delle dame storiche del dating show di Canale 5 ma dopo anni e tante travagliate vicende ha finalmente trovato il suo lieto fine incontrando nel dating show il cavaliere Ruggero D’Andrea. La decisione della dama di abbandonare il dating show con il suo compagno verrà trasmessa nelle prossime settimane ma nel frattempo cresce la curiosità sulla loro storia d’amore nel sapere se Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne o il loro amore è già naufragato?

A chiarire come stanno le cose ci ha pensato la diretta interessata, Barbara che ha condiviso sui social una romantica dedica al suo amore. “Dedicato a te il mio unico pensiero” ha scritto l’ex dama in un post su Instagram dedicandogli un piatto di pasta che descrive in pieno le caratteristiche del suo amato per poi aggiungere: “La dolcezza del ciliegino, la forza e compattezza della melanzana, la sapidità del cacio ricotta, la freschezza del basilico. Sei tutto ciò per me”. Parole intense quelle di Barbara De Santi innamorata.

Uomini e Donne, Barbara e Ruggiero spuntano nuovi retroscena sul loro amore

Barbara ha preso la decisione di continuare la frequentazione con Ruggiero D’Andrea fuori dal programma durante una delle ultime registrazione. Dell’uomo si sa molto poco ancora, solo che ha cinquantasei anni ed ha una carriera solida e importante nel mondo della ristorazione inoltre è padre di tre figlie e questa sarà un ulteriore sfida per l’insegnante che dovrà anche conquistare la loro stima e la loro fiducia. Barbara De Santi durante la sua esperienza in trasmissione ha sempre sognato un ‘happy ending’ che adesso, stando alle ultime indiscrezioni dei siti di gossip e di Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma, si sta concretizzando. Pare infatti che i due hanno deciso di organizzarsi e trascorrere ogni weekend insieme, la loro relazione, tra alti e bassi com’è normale, procede alla grande.