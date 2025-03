Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: primo confronto a Uomini e Donne

Barbara De Santi, tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella scorsa stagione, è uscita con diversi cavalieri di cui alcuni già presenti in trasmissione e altri giunti in studio esclusivamente per lei. Dopo diverse delusioni, Barbara ha finalmente trovato l’uomo con cui costruire una relazione. Nella puntata di Uomini e Donne del 3 marzo 2025, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio sia la dama che Ruggiero D’Andrea, un cavaliere che, già in passato, aveva partecipato alla trasmissione e che è recentemente tornato.

Ruggiero spiega che, nonostante sia consapevole di quanto sia difficile conquistare Barbara, è stato colpito non solo dalla sua bellezza, ma anche dalla sua personalità. Da qui la decisione di provare a corteggiarla cominciando ad inviarle qualche vocale con cui, insieme ai messaggi scritti, ha superato l’esame.

Barbara De Santi e Ruggiero: il racconto del primo bacio a Uomini e Donne

Dopo essere stati a cena dove c’è stato già un primo contatto fisico, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea hanno trascorso molte ore in camera insieme e, durante tale lasso di tempo, c’è stato anche un bacio passionale. “Era molto preparato a ogni domanda che gli facevo…”, spiega Barbara che è rimasta colpita dalla sua preparazione al punto da non aver sbagliato neanche un congiuntivo. “L’interrogazione è andata bene, quindi?”, commenta ironicamente Maria De Filippi.

Barbara conferma l’intenzione di continuare a conoscere Ruggiero con cui chiede di ballare sulle note di una canzone scelta da lei. “Che canzone hai scelto? Compagno di scuola?”, chiede Maria e la De Santi svela di aver optato per “La cura per me”, il brano portato da Giorgia al Festival di Sanremo 2025.

