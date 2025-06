Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: dopo l’addio alle telecamere, è gelo social! Parla un noto ex cavaliere.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea erano stati la coppia simbolo di questa edizione di Uomini e Donne, uscendo insieme mano nella mano più innamorati che mai. Il loro è stato un colpo di fulmine? Probabilmente sì, anche se quello che sta succedendo nelle ultime ore fa crollare il sogno di chi vedeva per Barbara il compagno perfetto. La coppia aveva deciso di uscire dal programma di Maria de filippi per conoscersi lontana dai riflettori e se inizialmente la loro frequentazione sembrava essere estremamente positiva, oggi le cose non sono più così.

Barbara De Santis e Ruggiero erano anche tornati in trasmissione per raccontare quello che stavano vivendo fuori dal dating Show di Canale cinque Oltre a condividere con i fan le foto sui social del loro divertimento lontano dalle telecamere. Ultimamente, però, qualcosa è cambiato, dato che nessuno dei due posta più foto accanto all’altro. Uno dei sospetti è che Barbara sia impegnata nell’assistere sua sorella Simona, colpita gravemente da un incidente in macchina.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati? Pugnaloni conferma: “Me lo aspettavo“

Lorenzo Pugnaloni ha deciso di prendere in mano la situazione e ha chiesto delucidazioni all’ex dama del per terra femminile, Facendo le domande sull’incidente che ha colpito sua sorella Simona. “Ho sentito Barbara qualche giorno fa e le ho chiesto come sta, queste situazioni meritano tutto il rispetto del mondo e mi auguro davvero che sua sorella superi il tutto nel migliore dei modi“, ha detto l’esperto di gossip sui suoi canali social, “Per quanto riguarda la coppia, questa crisi diciamo che era abbastanza prevedibile. Hanno cavalcato un po’ l’onda per un’ospitata e via. Ma io personalmente non ci ho mai creduto, soprattutto in lui che l’ha usata solamente per farsi conoscere“.

Intanto anche un ex cavaliere di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sui due: “Un’altra coppia scoppiata e in trasmissione mi faceva anche la morale. Ma fammi il piacere, maestra“. A parlare è stato Giovanni Siciliano, che spesso ha avuto grossi battibecchi con Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi.