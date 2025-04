Oggi, sabato 19 aprile, andrà in onda una puntata speciale di Verissimo. In occasione delle festività pasquali, Canale 5 ha deciso di trasmettere “Verissimo – Le Storie“, dove riproporrà alcune delle interviste più amate di quest’edizione del talk show. In particolare, il pubblico avrà modo rivedere le chiacchierate di Silvia Toffanin con Fiorella Mannoia, Tina Cipollari, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, le tre figlie di Al Bano (Cristel, Romina e Jasmine Carrisi). In conclusione, poi, ci sarà spazio anche per una coppia uscita recentemente da Uomini e Donne: Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea.

Barbara e Ruggiero si sono incontrati per la prima volta negli studi del dating show pochi mesi fa, mostrando subito una connessione speciale. In particolare, il pubblico è rimasto spiazzato dall’entusiasmo inusuale di Barbara durante i primi appuntamenti con il cavaliere, essendosi sempre mostrata piuttosto selettiva nelle sue precedenti frequentazioni nel programma. Dopo poco tempo, Ruggiero ha deciso di non vedere altre dame, scegliendo di concentrarsi esclusivamente su Barbara. Da lì, con il passare delle settimane, è nato un sentimento profondo, al punto da decidere di uscire insieme dal programma.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: da Uomini a Verissimo

Ma, quand’è che Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea hanno capito di provare un sentimento forte? La vera passione è scattata dopo il primo bacio: “Eravamo al ristorante e io gli dico: ‘Sei bello, ma tamarro’. Lui si alza e si sposta, lì abbiamo iniziato a baciarci”. A distanza di alcuni mesi dal loro addio a Uomini e Donne, la storia tra di loro procede a gonfie vele, dichiarando di essersi innamorati. La storica dama del dating show ha affermato di sentirsi come una “ragazzina“, volendo viversi a pieno questa nuova relazione.

Va ricordato che Barbara è uno dei volti storici e più riconoscibili del Trono Over. Da oltre un decennio, i telespettatori hanno seguito il suo percorso tra alti e bassi, senza mai vederla davvero così coinvolta come questa volta. La dama ha fatto il suo debutto nel parterre nel 2011 e, nel corso degli anni, ha avuto diverse relazioni importanti: da Guido Soldati a Maurizio Guerci – con il quali ha lasciato il programma per poi farvi ritorno – fino ad Ernesto Russo. Adesso, Ruggiero sarà finalmente l’uomo giusto per lei? Non resta che attendere per scoprirlo.