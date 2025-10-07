Ultimo confronto a Uomini e Donne tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea che svelano i motivi della fine della relazione.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea tornano a Uomini e Donne per raccontare i dettagli della fine della relazione nella puntata del 7 ottobre 2025. “Barbara ha trascorso un’estate molto difficile per la sorella che ora, dopo mesi, è tornata in reparto ed è un successo“, annuncia Maria De Filippi. “So che sulla rottura ha pesato il fatto che lui non sia mai venuto“, dice la conduttrice. “Lui mi chiedeva se poteva venire ma le cose non si chiedono, se ci tiene vai e ti presenti. Poi mentre io ero in ospedale con mia sorella lui usciva e pubblicava le serate sui social. Per carità, è mia sorella ma almeno per rispetto non pubblicare nulla”, spiega la dama mentre la De Filippi annuncia l’ingresso di Ruggiero.

“Sono cose che mi colpiscono e mi fanno rivivere cose che ho già vissuto. Quello che lei ha passato, io l’ho passato prima. Noi ci eravamo allontanati una settimana prima dell’incidente. Rivivere ciò che lei ha vissuto mi ha fatto male perché io ho perso nel 2017 mio fratello e sei mesi dopo ho perso mio nipote”, spiega Ruggiero.

Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi: ultimo scontro a Uomini e Donne

Le parole di Ruggiero D’Andrea non convincono Barbara De Santi. “Ho visto come stavi male pubblicando sui social nelle 24 ore decisive per mia sorella in cui io ti ho chiamato disperata”, dice la dama. “Erano 10 giorni che ci eravamo lasciati. Ho mancato di tatto, ma potevo fare quello che volevo”, ribatte il cavaliere. “Non mi sei indifferente”, dice poi a sorpresa Ruggiero.

“Non ti credo perché mi hai detto che sono una stupida e una donna che non vale niente”, ribatte Barbara mentre Ruggiero spiega di averlo fatto in un momento di rabbia durante una discussione. “Io solo una cosa ho sbagliato: il fatto di non aver preso la macchina per venire da te”, conclude il cavaliere.

