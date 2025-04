Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: la storia d’amore dopo Uomini e donne

Dopo anni da protagonista nel parterre del Trono over di Uomini e donne, Barbara De Santi ha trovato il grande amore e lo scorso febbraio ha detto addio al programma. Il Cavaliere in questione è Ruggiero D’Andrea, per il quale la storica Dama del dating show di Maria De Filippi sembra aver letteralmente perso la testa, al punto da decidere di lasciare la trasmissione con lui dopo una breve frequentazione. Il loro amore viaggia a gonfie vele e, in una recente intervista rilasciata a Uomini e donne magazine, la coppia si dice felice ed innamoratissima.

“Siamo come due ragazzini, è nato un amore“, ammettono. Insieme stanno dando vita ad una relazione complice, passionale e carica d’affetto e, nel corso dell’intervista, l’ex Dama ha anche ricordato il loro primo bacio: “Eravamo al ristorante, uno davanti all’altro. Una trattoria molto alla buona; io a un certo punto gli dico: ‘Sei bello, ma tanto tamarro!”. Lui si alza e si sposta, si siede sulla sedia vicino alla mia. Lì abbiamo iniziato a baciarci“. Una situazione per lei particolare: “Mi stavo vergognando al ristorante. Quei baci così… davanti a tutti!“.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: la prima notte insieme

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea nel corso dell’intervista hanno anche parlato della loro vita di coppia e della loro prima notte insieme. Lui, ironico, ha raccontato: “Un incubo. Lei a un certo punto contava i miei respiri e i suoi, perché i miei erano troppo veloci!“. Lei si è così spiegata: “Io erano due anni che non stavo con un uomo. Gli ho detto: ‘Mi raccomando, delicato!’“.

Per l’ex Dama di Uomini e donne ritrovarsi al fianco di un uomo, condividere con lui l’intimità e la vita quotidiana è per certi versi un’esperienza nuova e che non viveva da tanto tempo: “Non dormivo con un uomo da almeno dieci anni. Non sono riuscita a dormire subito con lui, era molto appiccicoso, sentivo questo respiro accelerato… A un certo punto è andato nella sua stanza, ma non ho comunque dormito. Avevo il batticuore e l’emozione che mi tenevano sveglia“.

