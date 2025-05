Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: come procede la storia dopo Uomini e Donne

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea sono una coppia nata a Uomini e donne. La dama e il cavaliere del trono over hanno lasciato la trasmissione da qualche mese e tra i due procede tutto a gonfie vele. La coppia che si è raccontata anche ai microfoni di Verissimo parlando del loro amore, pure vivendo lontana, trascorre davvero tanto tempo insieme. Accanto a Ruggiero, Barbara ha trovato la propria serenità e con l’ex cavaliere riesce a godersi tutto il tempo che trascorre con lui. Innamorati, sereni e felici, Barbara e Ruggiero condividono tanti contenuti di coppia insieme condividendo la loro gioia con le persone che, dopo aver visto nascere la storia in tv, continuano a seguirli anche nella vita di tutti i giorni.

La coppia, inoltre, si è anche concessa la prima vacanza insieme durante la quale hanno trascorso tanti giorni spensierati e ricchi d’amore. In attesa di poter trascorrere l’estate insieme, Barbara e Ruggiero cercano comunque di ritagliarsi del tempo per stare insieme.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: il web innamorato della coppia di Uomini e Donne

Primi giorni al mare per Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea che hanno condiviso sui social un video in cui si godono giornate davvero belle. “l bel tempo esita ad arrivare, ma noi ci portiamo il sole dentro“, scrive Barbara nella didascalia di un video in cui la coppia si scambia teneri baci con il mare alle spalle. Semplici e naturali, l’ex dama e l’ex cavaliere hanno conquistato l’affetto del web.

“Bellissima coppia. Se penso che Barbara ci ha messo anni a trovare l’ uomo giusto scartando cariolate di conoscenze… Io al posto di Ruggiero mi sentirei come se avessi vinto la coppa del mondo”, scrive un utente. “Una bellissima coppia. Barbara non ti ho mai vista così bella”, aggiunge un altro. Insomma, Barbara e Ruggiero hanno davvero conquistato tutti.