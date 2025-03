Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: l’addio a Uomini e Donne

Puntata indimenticabile quella di Uomini e Donne del 7 marzo 2025 per Barbara De Santi che, insieme a Ruggiero D’Andrea, lascia il programma per cominciare una storia lontano dai riflettori. Tutto accade dopo la sfilata femminile. Barbara, infatti, partecipa alla sfilata incantando tutti con le sue doti da musicista. Barbara comincia a suonare il violoncello. Poi, a metà sfilata, l’atmosfera cambia. Barbara, infatti, decide di stupire tutti, in primis Ruggiero, con una richiesta ufficiale.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 marzo 2025/ Barbara e Ruggiero lasciano il programma

La De Santi, infatti, sulle note di “Ti porto via con me” chiede a Ruggiero di lasciare insieme il programma per viversi senza tutte le dinamiche che fanno parte della trasmissione. Ruggiero accetta senza esitare e la coppia è pronta per i saluti finali.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: la reazione dello studio di Uomini e Donne all’addio

Grande emozione e gioia nello studio di Uomini e Donne dopo il momento di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea che formano ufficialmente una nuova coppia. Gianni Sperti non nasconde la felicità per la scelta di Barbara che riceve anche gli auguri di Tina Cipollari che, però, non rinuncia alla sua ironia: “Ci rivedremo presto”.

Anche Gemma Galgani ammette di essere felice per Barbara la quale le dice di non perdere tempo e di cogliere l’occasione al volo quando arriva. Tra i saluti generali, Barbara e Ruggiero non restano in studio per guardare la parte finale della sfilata ma decidono di andare via insieme subito. Per Barbara e Ruggiero, dunque, comincia ufficialmente un nuovo capitolo della loro vita insieme che, da ciò che si evince dai social, sta andando a gonfie vele.