Barbara de Santi e Ruggiero D’Andrea: il ritorno a Uomini e Donne

Grande ritorno nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 27 maggio 2025 per la presenza di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. Dopo essersi conosciuti all’interno del programma, Barbara e Ruggiero hanno lasciato insieme la trasmissione e, a distanza di pochi mesi dall’addio al programma, sono sempre più uniti, felici e innamorati. La coppia, infatti, sta vivendo una bellissima storia d’amore lontano dai riflettori ritagliandosi del tempo da trascorrere insieme nonostante il lavoro e la distanza.

Barbara e Ruggiero, infatti, vivono in due città diverse ma la distanza, almeno per il momento, non pesa sulla relazione che procede a gonfie vele come confermano entrambi in studio dove salutano tutti gli altri protagonisti, in primis Maria De Filippi.

Le parole di Barbara De Santi su Ruggiero D’Andrea a Uomini e Donne

Barbara De Santi arriva in studio bacchettando Arcangelo di cui non condivide l’atteggiamento anche se Barbara incolpa anche le dame che continuano ad uscire con lui. “Come stai e come va?”, chiede Maria De Filippi. “Sto bene e se tornassi indietro rifarei la mia scelta. E’ un po’ selvaggio e da domare ma ci sto lavorando“, risponde Barbara.

“Barbara dà una speranza perché se ci è riuscita lei a trovare l’amore dopo tanti anni, c’è speranza per tutti”, commenta Gianni Sperti. “Siamo usciti da tre mesi e per il momento non ci siamo persi neanche un weekend”, svela Barbara che non nasconde di essere davvero felice ed entusiasta. Ruggiero, poi, racconta che Barbara tiene molto alla casa che dev’essere perfetta ogni volta che deve raggiungerla. “Litigate?”, chiede Gianni. “Io la faccio arrabbiare ma certe volte volontariamente perché poi diventa più dolce”, confessa Ruggiero.

