Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea si sono lasciati? Ecco cos'è successo dopo Uomini e Donne: crisi di coppia?

Che fine hanno fatto Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea dopo Uomini e Donne? Nonostante la relazione apparentemente idilliaca, oggi si inizia a parlare di crisi di coppia, soprattutto dopo che i due sono apparsi piuttosto distanti e silenziosi sui social. Che tra le coppie scoppiate dopo il programma ci siano anche loro? Di certo le probabilità di una storia d’amore duratura non sono altissime, e lo abbiamo visto con Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, i quali si sono lasciati nel peggiore dei modi.

Uomini e donne: chi non tornerà nel parterre del trono over/ Spuntano due nomi bomba

Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea però, sembravano essere due anime gemelle, cosa non facile per la storica dama di Uomini e Donne che dopo tanti anni nel programma era finalmente riuscita a trovare un partner con cui condividere la sua vita. Il loro è stato un colpo di fulmine, nato dopo mesi di grandi sfortune per Barbara che stava quasi perdendo le speranze di poter credere di nuovo nell’amore. Poi la scelta di uscire insieme dal programma e una relazione bellissima che oggi sembra però affrontare una brutta crisi.

Uomini e Donne, l'appello di Mario Cusitore: "Se Maria mi vuole, corro"/ Poi parla delle coppie del programma

Barbara De Santi, il grave incidente della sorella: cos’è successo

Cos’è successo tra Barbara De Santi e il fidanzato Ruggiero? I social parlano di crisi dopo un periodo di “luna di miele”, fatto di tanta complicità. A lanciare l’allarme è stato un seguace di Lorenzo Pugnaloni che ha fatto notare che Ruggiero non pubblica mai foro di coppia e che in giro non parla mai della dama. C’è da dire, però, che in questo periodo Barbara De Santi è impegnata nel gestire la malattia della sorella che è stata coinvolta in un gravissimo incidente. Che questo silenzio sia solo per rispetto? In effetti, Barbara avrà tutt’altro per la testa in questi giorni, e probabilmente è lontana spazialmente da Ruggero per assistere la sorella. C’è però chi tra i fan è sicuro che si tratti di una crisi, forse dovuta proprio alla lontananza del momento, ma tra i fan di Uomini e Donne spunta anche chi sostiene che in realtà Ruggiero non sia mai stato innamorato di lei. Voi cosa ne pensate?