Barbara De Santi e Stefano Pastore/ Ritorno di fiamma a Uomini e Donne?

Barbara De Santi e Stefano Pastore sorprendono il pubblico di Uomini e Donne nella nuova puntata del trono over. La dama e il cavaliere, seduti al centro dello studio, affrontano il tema della propria conoscenza attirando anche le attenzioni di Gemma Galgani che Stefano tenta di spegnere subito: “ti ho anche dato otto durante la sfilata”, dice il cavaliere. “Le hai dato più di me?”, chiede con il sorriso Barbara mentre Gemma gli dice di non rivelarlo per non fare arrabbiare la dama, ma cosa sta accadendo tra Barbara De Santi e Stefano? Quest’ultimo, nella scorsa stagione è uscito con la Galgani con cui, però, la conoscenza è finita poco dopo. Sempre nella stessa stagione, inoltre, Stefano aveva avuto un approccio proprio con Barbara che, tuttavia, aveva deciso di non frequentarlo più non fidandosi di lui. e’ cambiato qualcosa nel frattempo?

BARBARA DE SANTI E STEFANO PASTORE: E’ NATA UNA NUOVA COPPIA A UOMINI E DONNE?

Nuove coppie nascono a Uomini e Donne. Mentre Ida Platano e Pamela Barretta, chiusi i capitoli Riccardo Guarnieri e Stefano Tornese hanno voltato pagina, Barbara De Santi è tornata sui suoi passi ricominciando a frequentare Stefano Pastore. Con quest’ultimo, la conoscenza dello scorso anno si era conclusa con un nulla di fatto. Barbara, infatti, aveva deciso di non portare avanti la frequentazione dopo aver scoperto cher Stefano, pur considerandosi incompatibile con lei, aveva deciso comunque di frequentarla per avere un argomento di cui parlare in trasmissione. Cosa sarà cambiato in questo periodo? Stefano sarà riuscito a far cambiare idea a Barbara, sempre molto esigente con i suoi pretendenti? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

