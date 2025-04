Barbara De Santi: il lavoro lontano da Uomini e donne

Barbara De Santi è sicuramente una delle dame più amate e popolari della storia del trono over di Uomini e donne, Nel corso degli anni, ha lasciato più volte la trasmissione per poi tornare quando si è sentita nuovamente pronta per cercare l’amore. Pochi mesi fa ha così salutato nuovamente il pubblico del dating show di canale 5 per vivere la sua storia con Ruggiero D’Andrea. Nonostante la popolarità, Barbara non ha mai lasciato il proprio lavoro partecipando alle varie registrazioni della trasmissione senza mettere da parte la propria professione.

Barbara, infatti, è innamorata del suo lavoro a cui si dedica con grande passione dedicando il suo tempo alle persone che la circondano. Sin da bambina, ha sempre mostrato una grande passione per la musica al punto da essersi diplomata al conservatorio. Crescendo, la De Santi è stata così rapita dall’insegnamento a cui si dedica ancora oggi.

Barbara De Santi e la passione per l’insegnamento

Barbara De Santi è un’insegnante e svolge il proprio lavoro con grande passione e dedizione. Ai suoi alunni dedica tutto il tempo che serve insegnando loro anche i valori della vita. Innamorata del suo lavoro, riesce ad instaurare un legame unico con i suoi alunni. Da anni, ormai, la De Santi insegna e, nonostante sia stata spesso impegnata nelle registrazioni di Uomini e Donne, non ha mai trascurato il proprio lavoro. Anche adesso che sta vivendo la sua storia d’amore con Ruggero D’Andrea, si divide tra lavoro e vita privata.

Un lavoro, dunque, che per Barbara De Santi è come una missione. Insegnare, condividere le proprio giornate con i propri allievi, infatti, è un lavoro a cui dedicare tempo e a cui dare molta importanza. Barbara, del resto, ha sempre dichiarato, anche nello studio di Uomini e Donne, di essere molto fiera del proprio lavoro.