Barbara De Santi preoccupa i fan per la sua assenza prolungata sui social: cos'è successo con Ruggiero dopo Uomini e Donne.

Tanta preoccupazione per Barbara De Santi tra i fan di Uomini e Donne. La dama storica del trono over, nel corso dell’ultima stagione, ha trovato l’amore nel cavaliere Ruggiero con cui ha poi lasciato la trasmissione vivendo una splendida storia d’amore. Tra i due stava procedendo tutto a gonfie vele e con Ruggiero, Barbara ha anche festeggiato il suo compleanno. Purtroppo, però, un incidente ha turbato il periodo di felicità di Barbara.

Circa due mesi fa, infatti, la dama del trono over, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha svelato che la sorella aveva avuto un incidente aggiungendo che le sue condizioni non erano delle migliori. Dopo gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della sorella, Barbara De Santi non ha pubblicato più nulla sui social da cui è assente, ormai, da quasi due mesi. Cosa sta succedendo, dunque, nella vita di Barbara?

Barbara De Santi: come procede con Ruggiero dopo Uomini e Donne

Chi segue Barbara De Santi da tempo si chiede se la sua assenza sui social sia dovuta al problema familiare o se abbia a che fare con la sua relazione con Ruggiero. Quest’ultimo, contrariamente a Barbara, continua ad essere presente sui social ma non condivide nulla che alluda alla storia con Barbara e alla loro storia. Non si sa, dunque, se i due stiano ancora insieme o se stiano affrontando un periodo di crisi.

Tutti ci auguriamo che Barbara abbia il problema familiare di Barbara si sia risolto, che abbia riportato la sorella a casa e che con Ruggiero vada tutto bene. Per ora, tuttavia, non si sa assolutamente nulla ma chi ha sempre seguito la dama spera di ricevere molto presto aggiornamenti direttamente dalla De Santi che potrebbe anche tornare a Uomini e Donne per raccontare gli ultimi mesi vissuti.

