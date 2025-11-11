Barbara De Santi litiga con Edoardo, nuovo cavaliere di Uomini e Donne ed interviene Maria De Filippi.

Barbara De Santi, dopo aver trascorso l’estate accanto alla sorella, vittima di un incidente e aver chiuso definitivamente il rapporto con Ruggiero D’Andrea con cui aveva lasciato il programma nella scorsa stagione, è tornata ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne per mettersi nuovamente in gioco. Barbara è uscita con Federico Mastrostefano ma anche con Rocco che, nel corso della registrazione del 10 novembre 2025, ha lasciato il programma insieme a Cinzia Paolini dopo vari alti e bassi. Due uscite che, però, non hanno regalato sentimenti particolari alla dama che ha chiuso con entrambi.

La dama, tuttavia, ha aspettato e, di fronte ad Edoardo, uno dei nuovi cavalieri del parterre, ha deciso di mettersi in gioco cominciando ad uscire con lui. Un nuovo inizio o un epilogo senza lieto fine per la dama che è uno dei volti storici della trasmissione di Maria De Filippi?

Barbara De Santi ed Edoardo: nuova coppia a Uomini e Donne?

Il cavaliere con cui Barbara De Santi ha cominciato una frequentazione si chiama Edoardo. Di lui, tuttavia, non ci sono informazioni e, ad oggi, non si sa se sia arrivato esclusivamente per Barbara o come nuovo cavaliere della trasmissione. Edoardo, tuttavia, ha colpito Barbara che ha deciso di uscire per conoscerlo meglio. Nel corso della registrazione del 10 novembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Barbara si è accomodata al centro dello studio proprio per confrontarsi con Edoardo.

Tra il cavaliere e la dama è partita una discussione in seguito alla quale Barbara era pronta a chiudere definitivamente la frequentazione. Maria De Filippi, tuttavia, è intervenuta chiedendole se fosse sicura e spronandola a dare un’altra possibilità ad Edoardo perché è un bravo ragazzo e che, forse, lei è ancora sotto tensione per la situazione della sorella. Barbara, tuttavia, spiega che non è così.