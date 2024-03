Barbara De Santi, lite con Ernesto Russo a Uomini e Donne/ Poi piange e lascia lo studio

Barbara De Santi, lite con Ernesto Russo a Uomini e Donne

Delusione per Barbara De Santi nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 1° marzo. La dama che, da diverse settimane, ha ammesso di provare un forte interesse per Ernesto Russo, afferma di essere stanca di sentirsi dire che ha sbagliato tutto con il suo atteggiamento. “Sono stanca di sentirmi dire te l’avevo detto. Una persona non può essere libera di mostrare ilo proprio interesse ad un’altra?”, chiede la dama del trono over che poi fa fatica a trattenere le lacrime. “Non piango per Ernesto”, puntualizza Barbara mentre il cavaliere ribadisce di non gradire le continue domande di Barbara sui suoi movimenti.

“Forse non siamo compatibili…Finiamo il discorso…Grazie per avermi data l’opportunità di conoscerti…” – afferma Ernesto Russo che, poi, rivolgendosi ancora a Barbara, aggiunge – “Stai cacciando il peggio di te per far vedere alle tue amiche e sui social…”.

Barbara De Santi lascia lo studio di Uomini e Donne

Dopo lo scontro tra Ernesto e Barbara, Maria De Filippi ha cambiato argomento chiamando al centro dello studio Mario che sta uscendo con due dame del parterre. Durante il momento dedicato a Mario, la regia si è soffermata più volte su Barbara che è apparsa molto delusa e amareggiata.

Dopo un ballo in studio, poi, Ernesto nota l’assenza nel parterre femminile di Brando e chiede dove sia a Maria De Filippi. La conduttrice spiega che è dietro le quinte con la redazione. Barbara, poi, non è più rientrata in studio.











