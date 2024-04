Barbara De Santi, lite con Ernesto Russo e Cristina a Uomini e Donne/ “Salame e mummia”

La sfilata di Barbara De Santi a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 5 aprile 2024 è stata dedicata alla sfilata femminile dal titolo “Ti faccio girare la testa”. Dopo Gemma Galgani che ripropone la scena del film “La dolce vita”, in passerella arriva Barbara De Santi che decide di mostrare la sua giornata. Super dinamica, Barbara De Santi ha sfilato mostrando tutte le sue attività quotidiane. Al termine della sfilata, arriva puntuale il commento di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Ci hai fatto girare la testa per un altro motivo“, dicono gli opinionisti. “Ora arrivano i voti dettati dall’antipatia”, commenta a sua volta Barbara.

Mario Cusitore, gesti plateali per Ida Platano a Uomini e Donne/ Ma il web non gli crede: tutto finto?

“Ti riferisci ad Ernesto?”, chiede Maria De Filippi. “Non solo, anche a Marcello“, risponde la dama che poi dà vita ad un botta e risposta con Ernesto che ammette di non aver gradito la sfilata di Barbara.

Barbara De Santi contro Ernesto Russo e Cristina Tenuta

Ernesto Russo sottolinea di aver dato 7 alla sfilata di Barbara De Santi pur non avendo apprezzato totalmente l’esibizione. “Troppo lungo, non mi è piaciuto”, dice il cavaliere. “Ma hai capito cosa ho detto nel video?“, chiede Barbara e di fronte al silenzio di Ernesto aggiunge – “Stai facendo la figura del salame”. Poi punta il dito anche contro Marcello: “Guardando la tua giornata, sembrerebbe che non ci sia spazio nella tua vita per un uomo”.

Brando e Raffaella Scuotto innamoratissimi dopo Uomini e Donne/ Weekend insieme: ecco dove

Gianni Sperti e Tina Cipollari danno ragione ai cavalieri spiegando come la sfilata di Barbara sia fuori tema. “Lei è convinta che i voti di Ernesto e Marcello siano dettati dall’antipatia. Con questa sfilata voleva mostrare quanto sia caotica la sua giornata e quindi dice che ad un uomo che divide la sua vita con lei, per quante cose ha da fare, girerebbe la testa”, spiega Maria De Filippi chiudendo l’argomento e chiamando in passerella Cristina Tenuta che riceve voti più alti di Barbara che sbotta: “Fa girare la testa questa che si muove come una mummia?”. “L’invidia ti mangia“, replica Cristina a cui danno ragione anche Gianni e Tina.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 5 PUNTATA 2024/ Cristina e Barbara infiammano la passerella

© RIPRODUZIONE RISERVATA