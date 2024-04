Barbara De Santi, lite con Ernesto Russo e Cristina Tenuta a Uomini e Donne/ Colpa di una storia Instagram

Barbara De Santi, show a Uomini e Donne

Barbara De Santi ancora contro Ernesto Russo. Tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne c’è stata una nuova lite. Tutto è accaduto nel corso della registrazione del 22 aprile 2024 nel corso della quale ci sono stati diversi colpi di scena. dopo aver dato ampio spazio al trono di Ida Platano che si è confrontata con Mario Cusitore che è stato poi eliminato dalla tronista, Maria De Filippi ha dato spazio al trono over. Tra i protagonisti indiscussi del parterre over c’è sicuramente Ernesto Russo. Il cavaliere che, in passato, aveva trovato l’amore proprio all’interno del programma di Maria De Filippi, dopo aver provato a corteggiare Ida Platano, ha preferito accomodarsi tra i cavalieri del trono senior.

Tra le prime conoscenze di Ernesto c’è proprio Barbara De Santi con cui c’è stato subito un feeling speciale. Feeling che, tuttavia, è venuto meno a causa del carattere di Barbara che ha portato Ernesto a chiudere la frequentazione. Una decisione, quella di Ernesto, che sembrerebbe aver lasciato l’amaro in bocca a Barbara che, nella registrazione odierna, ha puntato il dito contro Ernesto.

Barbara De Santi contro Ernesto Russo e Cristina Tenuta

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile 2024 pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Barbara De Santi è stata la protagonista di una lite con Ernesto Russo e Cristina Tenuta. Tutto è accaduto quando Ernesto si è accomodato al centro dello studio per confrontarsi con una ragazza con cui sta uscendo e con la quale la frequentazione procede a gonfie vele. Barbara ha così chiesto a Maria De Filippi di poter intervenire accusando Ernesto di parlare di lei sui social.

La discussione, poi, si è estesa coinvolgendo anche Cristina Tenuta. Tra quest’ultima e Barbara non c’è molta simpatia e, già nelle precedenti puntate, le due dame hanno discusso usando anche toni accesi. Barbara De Santi, dunque, torna ad animare lo studio di Uomini e Donne.

