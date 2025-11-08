Barbara De Santi si lascia in una nuova avventura: dopo l'esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne diventa attrice.

Barbara De Santi non smette di stupire spiazzando i fan con un’avventura inaspettata. Volto storico del parterre del trono over di Uomini e donne, Barbara non è stata presente in tutte le stagioni ma il ritorno in trasmissione ha scatenato l’entusiasmo del pubblico. Nella scorsa stagione, dopo varie frequentazioni, Barbara ha lasciato nuovamente il parterre del trono over con Ruggiero D’Andrea con cui ha vissuto una storia che, inizialmente, procedeva a gonfie vele. Nel corso dei mesi, però, qualcosa si è spezzata portando Barbara e Ruggiero a decidere di lasciarsi mettendo un punto alla relazione.

Nel corso dell’attuale stagione di Uomini e Donne, Barbara e Ruggiero sono tornati ancora nello studio del dating show di canale 5 per un confronto con Ruggiero. Messo un punto definitivo, Barbara ha scelto di restare nel programma mettendosi ancora una volta in gioco. Il ritorno a Uomini e Donne, tuttavia, non è l’unica novità nella vita della De Santi.

Barbara De Santi diventa attrice: il film in cui recita la dama di Uomini e Donne

Barbara De Santi si è tuffata in un’avventura artistica nuova. Pur essendo insegnante, la dama del trono over di Uomini e Donne ama sperimentare e tuffarsi in nuove avventure e così si è trasformata in un’attrice recitando nel film Respira!, di Mario Congiusti, disponibile su Prime Video.

Il film racconta di un trentenne che vive con il nonno il quale, essendo un malato terminale, decide di morire a bordo di un catamarano imponendo al nipote di vendere la casa entro tre mesi se non vuole perdere il patrimonio di famiglia che, qualora la condizione non fosse rispettata, andrebbe alla commercialista di famiglia. Una storia intensa quella del film in cui Barbara sfoggia le sue doti di attrice stupendo ancora una volta il pubblico che ha imparato a conoscerla nel corso degli anni trascorsi nel parterre del trono over.

