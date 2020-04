Barbara de Santi nuda su Instagram/ La sua vendetta contro Uomini e donne?

Pubblicità

Barbara de Santi torna a far discutere e questa volta non per uno dei suoi attacchi ad uno dei protagonisti e colleghi di Uomini e donne, ma perché la bella maestrina ha pensato bene di spogliarsi e posare per uno scatto da pubblicare sui social e, in particolare, su Instagram. Da quanto scrive nella didascalia che accompagna lo scatto, non è la prima volta che decide di farlo lasciando intendere che già in passato ci ha provato ma che la foto è stata cancellata forse dallo stesso social magari in seguito ad una serie di segnalazioni. Questa volta però le ha andata meglio perché è da oltre un giorno che la foto campeggia sul suo profilo Instagram con la differenza che se in un primo momento aveva lasciato liberi gli utenti di commentare, adesso non si può più fare. Intanto, Barbara de Santi scrive: “Io ci riprovo, vediamo se stavolta questa foto rimarrà tra i miei post o se verrà cancellata nuovamente”.

BARBARA DE SANTI SI VENDICA DI UOMINI E DONNE?

A questo punto sarebbe stato curioso leggere i commenti legati a questa pubblicazione anche se, chi segue Barbara de Santi, sa bene che le cose per lei non sono mai rose e fiori. Ma perché questo scatto? Alcuni pensano che sia solo voglia di farsi notare in questo periodo in cui, senza Uomini e donne, la sua popolarità è in calo, altri ancora, invece, sono convinti che si tratti di una vera e propria vendetta nei confronti di Maria de Filippi e Uomini e donne. Proprio lunedì prenderà il via il nuovo corso della trasmissione in cui c’è spazio per Gemma Galgani ma non per lei. Come mai non è stata scelta per essere corteggiata via chat nel nuovo format del programma? Già nelle ultime registrazioni del trono over la bella Barbara si è collegata e non è stata presente in studio, forse per motivi lavorativi non può spostarsi a differenza di Gemma o la redazione ha deciso di snobbarla?

Ecco il post pubblicato su Instagram:





