Barbara De Santi nuda sui social/ Foto: “Alla faccia delle invidiose, io rido”

Se il trono over di Uomini e Donne è in vacanza, non lo sono i suoi protagonisti. Barbara De Santi, infatti, torna al centro dei pettegolezzi per una foto che ha diviso il popolo del web. La dama del programma di Maria De Filippi, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto in cui mette in mostra la sua straordinaria bellezza dimostrando di non temere affatto il tempo che passa. Nella foto in questione, ,a professoressa appare di profilo mentre con una mano si copre il seno. Una foto che ha scatenato la reazione dei fans al punto che la dama ha deciso di disattivare i commenti spiegando i motivi della sua decisione così: “ io amo il confronto con persone intelligenti, se il confronto è con le invidiose che cadono e scadono in cattiverie fuori luogo, tra l’altro in casa mia, preferisco bloccare”, ha scritto rispondendo ad un utente.

BARBARA DE SANTI NUDA SUI SOCIAL RISPONDE ALLE CRITICHE: IO RIDO ALLA FACCIA DELLE INVIDIOSE”

Tra chi ha duramente criticato Barbara De Santi per la scelta di pubblicare una foto considerata troppo osè c’è la blogger Deianira Marzano che ha puntato il dito contro la dama del trono over: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, se non li riesci a fare così, come ti metterai la prossima volta: con ‘la Giorgia di fuori’? Ma tutto apposto?”, ha tuonato la Marzano sui social. Di fronte alle critiche, però, Barbara non si è scomposta e ha risposto sfoggiando il migliore dei sorrisi. “Alla faccia delle invidiose che pensano di togliermi il sorriso, io ridoooooo”, ha scritto aggiungendo alla didascalia hashtag eloquenti come “l’invidia è una brutta bestia e ridere sempre”. Cliccate qui per vedere il post.







© RIPRODUZIONE RISERVATA