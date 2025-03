Barbara De Santi e Ruggiero: il racconto dell’intimità a Uomini e Donne

Barbara De Santi non nasconde l’entusiasmo per il momento che sta vivendo accanto a Ruggiero. Nella puntata di Uomini e Donne del 6 marzo 2025, la dama torna al centro dello studio del dating show di canale 5 per un nuovo confronto con Ruggiero con cui il feeling è stato immediato. Dopo tanto tempo, infatti, Barbara ha trovato un uomo con cui sta bene e che le provoca belle emozioni. Dopo il bacio passionale raccontato nella scorsa puntata, nell’appuntamento odierno, Barbara e Ruggiero parlando del nuovo incontro. I due sono andati al cinema e Barbara non nasconde il proprio entusiasmo.

“Non andavo da parecchio tempo al cinema con una persona che ride con me“, dice la dama. “Sono molto felice”, aggiunge la dama mentre Ruggiero si lascia andare ad una battuta spiegando di essere abituato a fare l’amore con una donna quando ne è realmente interessato.

La reazione di Barbara De Santi alla battuta di Ruggiero

La battuta di Ruggiero viene interpretata in quanto tale da tutti i presenti nello studio di Uomini e Donne ma viene interpretata male da Barbara De Santi che non trattiene le lacrime. “Io non sono un trofeo”, dice la dama del trono over che interpreta male la frecciatina fatta a Giuseppe.

Quest’ultimo interviene e, nonostante la frecciatina, difende Ruggiero facendo capire a Barbara che non è passato un brutto messaggio. Anche Maria De Filippi e Gianni Sperti difendono Ruggiero facendo capire alla dama che quella di Ruggiero era solo una battuta e che resta tale.