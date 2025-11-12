Barbara De Santi sbotta sui social e si scaglia contro gli haters: l'amaro sfogo della dama di Uomini e Donne.

Barbara De Santi non è solo una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne ma anche una delle donne più schiette e dirette. Sin dalle prime stagioni, Barbara si è fatta notare per il suo carattere che continua a tirare fuori ogni volta che ne ha l’occasione. Dopo aver chiuso con Ruggiero D’Andrea con cui aveva lasciato la trasmissione nella scorsa stagione, Barbara è tornata ufficialmente nel programma cominciando ad uscire con Edoardo, un nuovo cavaliere del dating show di canale 5 con cui, però, ha già discusso.

Una discussione che ha portato la dama a voler chiudere subito la frequentazione ma a frenarla è stata Maria De Filippi che l’ha invitata a riflettere e a valutare la possibilità di concedere un’altra possibilità ad Edoardo. Un’anticipazione che ha scatenato gli haters della dama che, su Instagram, si è poi lasciata andare ad un amaro sfogo.

Le parole di Barbara De Santi contro gli haters: le parole della dama di Uomini e Donne

Su X è spuntato il commento di un utente che prende in giro Barbara De Santi per la scelta dei capelli. Come ha spiegato più volte, Barbara ha deciso di sfoggiare i suoi capelli naturali ma il ciuffo bianco che ha la dama continua a scatenare le critiche sui social. Un utente, in particolare, ha scritto: “Barbara con la ricrescita perché lei è forte, tosta e indipendente”.

La risposta della dama non si è fatta attendere. Dopo aver condiviso il messaggio in questione tra le storie del suo profilo Instagram, Barbara ha scritto: “Ecco perché gli uomini non riescono a stare al mio fianco e vogliono far passare me per quella sbagliata”. Poi ha aggiunto: “Io sono una donna risoluta e risolta”, ha concluso.

