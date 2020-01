Barbara De Santi, scenata a Uomini e Donne/ Lancia scarpe e biscotti contro Marcello!

Ieri, 21 gennaio, nello studio di Uomini e Donne si è tenuta una nuova registrazione del trono Over. Tra i protagonisti finiti al centro dello studio anche Barbara De Santi, che ha però avuto un acceso litigio con Marcello. Le anticipazioni del Vicolo delle News ci svelano che i due sono usciti insieme a cena ma che la dama non abbia ritrovato un reale interesse del cavaliere nei suoi confronti. Questo perché lui l’ha riaccompagnata in albergo subito dopo senza che lei glielo chiedesse. Le dichiarazioni del cavaliere non combaciano però con quelle della De Santi e in studio si accende la discussione tra i due, che sfocia in insulti e gesti shock da parte della dama. Barbara, infatti, arriva a lanciargli contro un biscotto che una signora dal pubblico le aveva offerto.

Barbara De Santi contro Armando e Marcello: caos a Uomini e Donne

Lo scontro tra Barbara De Santi e Marcello a Uomini e Donne però non si placa. In un successivo momento di foga, la dama arriva a lanciargli contro anche una scarpa, che Armando poi prende e restituisce, accusandola di fare gesti inconsiderati. A questo punto però è Gianni Sperti ad accusare la dama di esagerare e la ammonisce per aver lanciato del cibo, casa che proprio non si fa. In tutta risposta la De Santi riprende il biscotto da terra e lo mangia. Alla fine Barbara se la prende proprio con Armando, accusandolo nuovamente di aver la fidanzata fuori e minacciandolo di portare presto le prove. Il cavaliere, in tutta risposta, le dà della pazza, accusandola di aver davvero esagerato questa volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA