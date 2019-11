Barbara De Santi sfilata in costume/ Uomini e Donne: Armando non gradisce e…

La sfilata femminile torna protagonista nell’ultima puntata settimanale del trono over di Uomini e Donne. Le dame e i cavalieri, infatti, domani e venerdì, lasceranno spazio ai colleghi del trono classico. Prima di congedarsi dal pubblico, però, regaleranno gli ultimi momenti divertenti, ma anche ricchi di tensione. L’ultima parte della puntata odierna del trono over, infatti, sarà dedicata alla sfilata femminile dal tema Party per 2. Come svela il Vicolo delle News nelle anticipazioni della registrazione, sulla passerella sfileranno Gemma, Veronica, Anna e Valentina che indosseranno lo stesso costume della volta precedente. Quella di oggi, infatti, sarà la parte conclusiva della sfilata precedente. In passerella ci sarà anche Barbara De Santi che si presenterà con u outfit e una messa in scena che non sarà gradita da Armando Incarnato dando vita ad una discussione infuocata tra i due.

BARBARA DE SANTI SFILA IN COSTUME E LITIGA CON ARMANDO INCARNATO A UOMINI E DONNE

Barbara De Santi lancia la sfida alle colleghe del trono over sfilando in costume. Per la sfilata dal tema “Party”, la dama si presenterà in passerella con un costume da bagno. Sulla pedana, poi, troverà su sua richiesta un lettino da spiaggia sul quale farà accomodare Samuel, reduce dalla rottura con Anna Tedesco. Un modo insolito per sfilare quelle che sceglierà Barbara che non riuscirà a portare a casa un voto sufficiente da Armando. Quest’ultimo, infatti, darà un 3 a Barbara dichiarando di non aver capito la messa in scena. Il voto, ma soprattutto la motivazione di Incarnato darà il via ad una furiosa reazione della De Santi che si scaglierà contro il cavaliere e i due saranno nuovamente protagonisti di un’accesa discussione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA