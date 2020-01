Barbara de Santi/ “Sono brutta e troppo magra? Dico no al botulino!” (Uomini e donne)

Barbara de Santi si prepara per la registrazione della puntata di oggi di Uomini e donne e, intanto, si dedica ad alcune risposte per mettere a tacere le polemiche social. In particolare, sembra proprio che dopo le ultime storie di ieri sera qualcuno l’abbia accusata di usare troppi prodotti dimagranti e di non averne bisogno perché davvero troppo magra. I suoi segni nel volto, la faccia quasi scavata, per molti sono sinonimo di eccessiva magrezza ed è per questo che, davanti all’ennesima accusa, Barbara de Santi ha preso in mano il telefono per rispondere alle critiche facendo presente che non è così e che, soprattutto, non sono i prodotti a renderla magra perché quelli che lei assume sono solo per la pelle, per il suo intestino e degli integratori utili e non dannosi.

BARBARA DE SANTI RISPONDE ALLE POLEMICHE SOCIAL: “NO AL BOTULINO!”

Per quel che riguarda il suo volto, invece, Barbara de Santi precisa: “Guardatemi, sono dimagrita, sono brutta… mi state scrivendo questo. Non sto facendo nessuna dieta, i prodotti che uso sono integratori e non per dimagrire, non solo non sono dimagrita, ero anche ingrassata e questo è solo frutto degli anni che passano o comincio a farmi di punture di botulino e acido ialuronico o rimango uguale, posso invecchiare in pace senza sentirmi il dito puntato di qualcuno? Voglio vedere voi se invecchiate senza cambiare“. La sua è solo una risposta agli haters o c’è anche dentro una frecciatina contro coloro che invecchiano e non resistono a ritocchini e simili? Al momento tutto tace ma lo stesso argomento potrebbe sbarcare in puntata oggi pomeriggio, puntata che andrà in onda solo a metà mese.

