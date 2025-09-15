Barbara De Santi è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne dopo un confronto con Ruggiero D'Andrea.

Barbara De Santi è ufficialmente tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Ad annunciarlo in esclusiva è Lorenzo Pugnaloni che, nelle anticipazioni della registrazione del 15 settembre 2025, ha annunciato il ritorno di una delle dame più amate dal pubblico e più seguite sui social. Un ritorno che il pubblico attendeva anche per scoprire i motivi che hanno portato alla fine della relazione con Ruggiero D’Andrea il cavaliere con cui era scattata la scintilla nella scorsa stagione e con il quale aveva deciso di lasciare la trasmissione. Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele, ma poi è arrivata la notizia della rottura dopo mesi di silenzio social.

Quella appena trascorsa, infatti, non è stata un’estate facile per Barbara che è stata vicina alla sorella che, a causa di un incidente, è stata ricoverata diverso tempo. Superato il momento complicato, Barbara è tornata sui social ed oggi anche nel parterre del trono over.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: confronto a Uomini e Donne

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati ma i motivi della rottura non sono stati svelati né dal cavaliere né dalla dama del trono over. Come accaduto ad altre coppie, anche Barbara e Ruggiero sono tornati in trasmissione accomodandosi nuovamente al centro dello studio, l’uno di fronte all’altra. La dama e il cavaliere sono stati così i protagonisti di un confronto che non ha portato ad un ritorno di fiamma ma ad una rottura definitiva.

Dopo essersi chiariti, Barbara ha deciso di restare in trasmissione per rimettersi subito nuovamente in gioco mentre Ruggiero ha deciso di lasciare la trasmissione. Per Barbara, dunque, ci sarà nuovamente l’occasione di conoscere persone sperando di poter incontrare la persona che le faccia battere nuovamente il cuore.