Barbara De Santi/ Uomini e Donne: Marcello in Porsche scatena la polemica

Barbara De Santi spera di trovare un uomo tra i cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne e per riuscire nell’impresa ha accettato di uscire anche con Marcello, l’ex pretendente di Gemma Galgani. Chiusa la conoscenza con la dama di Torino, Marcello si sta guardando intorno e tra le dame che hanno attirato la sua attenzione c’è anche Barbara De Santi che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, ha accettato di uscire con lui nonostante la differenza d’età. Nella puntata odierna del trono over, Barbara e Marcello, al centro dello studio, racconteranno i dettagli del loro appuntamento e non mancheranno le polemiche. Barbara, infatti, confesserà di considerare Marcello un uomo interessante anche perchè, come si legge sul Vicolo, è andato a prenderla in Porsche. La confessione di Barbara scatena la dura reazione del parterre e di Gianni Sperti.

BARBARA DE SANTI E MARCELLO IN PORSCHE, GIANNI SPERTI ATTACCA LA DAMA

Barbara De Santi nel mirino di Gianni Sperti. L’opinionista che non vede di buon occhio neanche la conoscenza tra Anna Tedesco e Mattia, nella nuova puntata del trono over accuserà Barbara di essere interessata solo ai soldi e di frequentare, di conseguenza, uomini poco adatti alla sua personalità. Ad appoggiare Gianni sarà Armando Incarnato che punterà il dito contro la De Santi, convinto che esca con persone che, in realtà non le piacciono, per evitare di uscire con persone per le quali ha un reale interesse, ma che non vanno d’accordo con quelli che sono i suoi ideali. Convinto di aver ragione, Armando chiederà a Barbara se bacerebbe Marcello. Quale sarà la risposta della De Santi? Darà ragione ad Incarnato o spiazzerà tutti dichiarando di provare un’attrazione fisica per il cavaliere? A quanto pare, Barbara si sbilancerà rivelando di non essere per forza alla ricerca di un rapporto fisico…

© RIPRODUZIONE RISERVATA