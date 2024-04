Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Tutto finito con Salvatore? Confronto in studio

Barbara de Santi e la conoscenza con Salvatore

Barbara De Santi non riesce a trovare una persona con cui portare avanti la conoscenza. La dama, nella puntata di Uomini e Donne del 10 aprile, si accomoda al centro dello studio per svelare i dettagli della sua conoscenza con Salvatore. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e Antonino con relativa gaffe della dama, Maria De Filippi chiama al centro dello studio proprio Barbara che è uscita con Salvatore, il produttore cinematografico arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscerla lei. La dama e il cavaliere raccontano di essere usciti una sola volta.

“Io ho provato se ci fosse dialogo tra di noi perché finora non siamo riusciti a parlare. Ieri sera c’era il telegiornale e ho usato quell’argomento per poter dire qualcosa, ma devo tirargli fuori le cose”, spiega barbara non nascondendo di avere molti dubbi sulla possibilità di portare avanti la conoscenza.

Barbara De Santi chiuse con Salvatore

Molto dinamica e abituata anche a lunghe chiacchierate con le persone che frequenta, Barbara De Santi ammette di non aver trovato in Salvatore le caratteristiche dell’uomo che cerca. “Ma lui ti piace?”, chiede Maria De Filippi. “No“, è la risposta secca della dama che scatena la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che la esortano a dichiarare subito il proprio interesse. A difendere Barbara, tuttavia, è Ida Platano che spiega che, durante l’incontro conoscitivo, Barbara aveva già espresso dubbi su Salvatore.

Ad intervenire è anche Ernesto Russo che spiega come per Barbara, il dialogo sia fondamentale. “Durante la nostra frequentazione passavamo ore al telefono e parlavamo di tutto”, dice il cavaliere. Barbara, così, dopo un solo appuntamento, sceglie di mettere fine alla sua frequentazione con Salvatore.

