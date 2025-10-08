Barbara De Santi resta a Uomini e Donne e dimentica Ruggiero D'Andrea ammettendo di essere interessata al cavaliere Roberto.

Barbara De Santi è tornata nello studio di Uomini e donne per un confronto con Ruggiero D’Andrea decidendo di restare in trasmissione per provare a conoscere nuovi cavalieri. Se Ruggiero sembrava preposto a riallacciare i contatti ammettendo di non provare rancore, Barbara ha spiegato di non provare più alcun tipo di sentimento. “Sentimenti? Da parte mia no…E’ talmente grossa la delusione…Sono arrabbiata con me stessa perchè ho investito tanto in questo rapporto…Ero presa tantissimo…Con lui non c’è verso di parlare…”, ha detto Barbata nello studio di Uomini e Donne durante la puntata trasmessa l’8 ottobre 2025.

La dama, inoltre, ha accusato Ruggiero di essere molto dipendente dai social: “Sei un social dipendente…A luglio mi hai pure telefonato per chiedermi di aprire un profilo TikTok insieme perchè ci si lavora…Con te non apro proprio niente…”.

Barbara De Santi e l’interesse per Roberto a Uomini e Donne

Maria De Filippi, avendo capito la volontà di Barbara De Santi di chiudere definitivamente con Ruggiero, ha chiesto alla dama le sue intenzioni. “Non credo che ci possa essere qualcuno interessato a me…”, ha spiegato la dama che poi, guardando il parterre del trono over, ha detto che l’unico che continua a piacerle è Alessio Pili Stella che, però, per la dama, nutre solo un affetto amichevole. Alessio, così, ha chiesto di poter ballare con Barbara.

Al termine del ballo, la De Santi ha svelato che Alessio l’ha mollata al centro della pista per farla ballare con un altro cavaliere. “Mi ha mollato per farmi ballare con Roberto…Non l’avevo notato, è un bell’uomo…”, le parole di Barbara. Alessio, così, ha spiegato che avendo ascoltato i complimenti di Barbara per Roberto ha deciso di favorire la loro conoscenza.