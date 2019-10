Barbara De Santi vs Armando Incarnato/ Uomini e Donne: “sei un cogli*ne” (Trono Over)

Il Trono Over di Uomini e Donne continua a regalare sorprese, ma anche le immancabili polemiche. Durante le ultime puntate in studio è scoppiata l’ennesima lite tra Armando Incarnato e Barbara De Santi. Tutto è nato in occasione della sfilata maschile a cui Armando aveva deciso di non partecipare. Una decisione scaturita dal fatto che il cavaliere si sentiva molto abbattuto per la decisione di Ida Platano di non frequentarlo. La cosa ha scosso Armando che ha deciso di non sfilare, ma poco dopo ha cambiato idea annunciando di essere pronto a mettersi in gioco nel momento della sfilata maschile. Poco dopo la sua “esibizione” non sono mancati i battibecchi con Barbara De Santi, la dama del Trono Over con cui da sempre non corre buon sangue. I due, infatti, hanno cominciato a discutere arrivando a pronunciare anche parole forti considerando che Barbara l’ha etichettato come un “coglio*e!”.

Lite Armando e Barbara: “tu dici che non siamo pagate”

Va detto che non è la prima volta che tra Armando Incarnato e Barbara De Santi volano parole forti. Già in passato i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono stati protagonisti di diverse liti e battibecchi come quando il cavaliere ha difeso Gemma e poco dopo è stato ripreso dalla De Santi che ha sottolineato: “è lo stesso Armando che dice che Barbara, Gemma e Valentina sono pagate per stare qui dentro!”. Non solo, la professoressa ha proseguito attaccando il cavaliere: “tu dici che noi siamo pagate, ed è grave quello che dici! A microfoni spenti lui ha insinuato che io sia una infiltrata con la redazione”. Armando dal canto suo ha cercato di difendersi dicendo: “no Maria, non è così. Io le ho chiesto come facesse a sapere certe cose, non ho detto che lei è infiltrata… il giorno dopo ho saputo come ha fatto. Lei è in contatto con tutti, e quindi… prende informazioni sui social su di me. Il mio Instagram è un diario di bordo per mia figlia. Ho fatto una diretta ed ho chiesto di non commentare Uomini e Donne sotto le fotografie che ritraggono mia figlia”.

Armando Incarnato a Barbara De Santi: “Sei molto cattiva, resterai sola per tutta la vita”

Ma non finisce qui, visto che Armando Incarnato prosegue puntando il dito contro Barbara De Santi: “sei molto cattiva, resterai sola per tutta la vita. Io me ne vado, me ne vado dallo studio. Sei una vergogna come donna!”. A quel punto il cavaliere abbandona lo studio, mentre Gemma Galgani prende la parola per scagliarsi contro Barbara: “sono stanchi delle urla e della tua aggressività, ti rendi conto di quella che sei?” riferendosi al pubblico in studio che si è schierato contro la professoressa.