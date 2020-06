Barbara Di Palma commossa per gli infermieri/ “Mi tocca da vicino, mia mamma…”

Pubblicità

Si è visibilmente commossa in diretta tv Barbara Di Palma, nota inviata del programma di Rai Uno, ItaliaSì, condotto da Marco Liorni. La giornalista era presente stamane a Milano in occasione dell’ultimo flash-mob organizzato dagli infermieri, come protesta nei confronti dello stato. La Di Palma ad un certo punto è praticamente scoppiata a piangere, e dopo aver chiesto ai presenti di abbassare le maschere (che indossavano oltre a mascherine e camice), ha commentato: “Questi sono gli occhi di tutta Italia, la mia mamma è un’infermiera Marco e per me vederli qui è una cosa che mi tocca da vicino, mia mamma è al momento in pensione ma in questi mesi è stata preoccupata, permettimi di fare un applauso”. All’appello si è poi unito tutto lo studio che ha applaudito oltre agli infermieri che stamane erano davanti al Pirellone, in zona Stazione Centrale a Milano.

BARBARA DI PALMA COMMOSSA PER GLI INFERMIERI, LA SANTARELLI: “VI RACCONTO…”

Ha preso poi la parola Elena Santarelli, che ha aggiunto: “Gli infermieri sono sottopagati, lavorano 12 ore al giorno, saltellando da una parte all’altra, e a volte prendono decisioni importanti che possono salvare la vita, dobbiamo aiutarli di più, fino ad oggi quanto fatto è stato davvero poco”. La Santarelli ha poi ricordato quanto vissuto in prima persona, durante il periodo in cui il figlio Giacomo era in cura per il tumore: “Quando Giacomo era in terapia intensiva c’era una bambina che era da sola e che cercava la mamma, io ho visto gli infermieri curare la bambina come fosse sua figlia con una una dedizione totale, grazie”. Nella giornata di ieri gli infermieri avevano già protestato nei pressi dell’ospedale Niguarda, sempre a Milano, esternando il malcontento e la delusione sia per i molti colleghi che sono morti o che si sono ammalati di coronavirus, nonché per le varie promesse che per ora lo Stato non sembra aver mantenuto.



