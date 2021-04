Barbara Di Palma sposa il fidanzato/ “Mio papà non sapeva fossi impegnata, io…”

Barbara Di Palma si sposa. La storica inviata de La Vita in Diretta, da un paio d’anni a questa parte autrice di numerosi servizi di Storie Italiane, su Rai Uno, ha comunicato la bella notizia attraverso le sue pagine social, a cominciare da Instagram dove ha pubblicato un post e anche una stories. In quest’ultima si vede la stessa Barbara Di Palma mentre apre un piccolo scrigno contenente appunto un anello, mentre nel post l’inviata di Storie ha mostrato la sua mano sinistra con tanto di super anello.

“Non so come dirvelo, ma ve lo dico – scrive il volto noto di Rai Uno – qualche mese fa, ‘a tradimento’, mi è arrivata la fatidica proposta… ho aspettato a condividere questa grande emozione perché volevo dirlo prima al mio papà – che non sapeva neanche che avessi un fidanzato – e ci ho messo un po’… e ora lo dico a voi che fate in qualche modo parte della famiglia. Ho fatto bene a dire SI ? ❤️ P.s. Per fortuna avevo messo lo smalto”. Su Twitter Barbara Di Palma ha poi postato lo stesso scatto con la didascalia: “Alla fine mi sono arresa”.

BARBARA DI PALMA SI SPOSA: L’ADDIO A LA VITA IN DIRETTA NEL 2019

Tutto tace comunque su chi sia questo misterioso uomo che ha chiesto la mano appunto alla bella e brava Barbara Di Palma, ma del resto nemmeno suo padre sapeva fosse fidanzata, quindi… La giornalista, originaria di Vico Equense, ha fatto parte del team de La Vita in Diretta, storico programma pomeridiano di Rai Uno, dal 2002 al 2019, fino appunto al suo trasferimento negli studi di Storie Italiane, fortunato talk mattutino condotto da Eleonora Daniele. Di mezzo vanno registrati servizi per Le Amiche del Sabato, Domenica In, Se… a casa di Paola, Festa Italiana, ma la Vita in Diretta è stato senza dubbio il programma che probabilmente più le è rimasto nel cuore vista la lunga militanza quasi ventennale. “Da lunedì non sarò più un’inviata di Vita In Diretta – aveva raccontato la stessa a settembre del 2019 – dopo 18 anni ho capito che era arrivato il momento di lasciare il ‘mio’ programma e fare una nuova esperienza. Cambiare aiuta a crescere e a migliorare. Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me questi 18 bellissimi anni”. Ora un nuovo passo importante nella vita di Barbara Di Palma.

