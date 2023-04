Barbara Divita, moglie Maurizio Mattioli/ Paralizzata per 7 anni, morta nel 2014

Barbara Divita, moglie di Maurizio Mattioli: morta nel 2014

Maurizio Mattioli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, qualche anno fa è stato colpito da un grave lutto. Il 16 ottobre 2014 è morta sua moglie Barbara Divita, rimasta paralizzata per un incidente stradale avvenuto sette anni prima. Sposati dal 1977, hanno avuto una figlia: Francesca.

Alessandra Cataldo, compagna di Morgan/ "La mia Dori Ghezzi, mi completa"

Nel 2007 Barbara era rimasta coinvolta in un tragico incidente automobilistico e aveva perso l’uso degli arti inferiori: “L’incidente di mia moglie è stato un colpo terribile, mi è cascato tutto addosso. Ero a casa ed ero preoccupato perché mia moglie doveva tornare a casa nel pomeriggio ma ancora non si vedeva. Poi quella chiamata dei carabinieri: ‘deve venire subito in caserma’, mi hanno detto. E allora ho capito che era successo qualcosa di terribile… è rimasta paralizzata e da lì è cominciato il calvario”, ha raccontato l’attore a Storie Italiane.

Morgan debutta con "StraMorgan"/ La stoccata di Bugo: "Come si intitola Strascemo?"

Maurizio Mattioli: il dolore per la morte della moglie

Dopo sette anni di sofferenza, Barbara De Vita è morta il 16 ottobre 2014: “Sono stati sette anni di passione, soprattutto di sofferenza emotiva: anche mia moglie avrebbe preferito finirla prima, in quei pochi momenti di lucidità mi faceva capire che soffrire in quella maniera, inutilmente, senza un minimo di speranza… Per sette anni è stata veramente brutta”, ha raccontato Maurizio Mattioli su Rai 1, ricordando la moglie scomparsa. Dopo la morte della moglie l’attore ha potuuto contare sulla vicinanza di molti amici, tra cui i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina: “In termini pratici loro sono stati straordinari. Nessuno avrebbe fatto quello che hanno fatto loro. Mettendomi a mio agio, anche con sforzi economici. E Carlo mi mancherà per sempre, per tutta la vita”.

LEGGI ANCHE:

Chi sono Giorgio, Francisco, Serena e Monica, figli Francesco Rutelli/ Vita privata

© RIPRODUZIONE RISERVATA