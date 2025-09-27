Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025: polemiche, verità addio a Mediaset: Carolyn Smith rompe il silenzio in sua difesa: "Ecco cosa penso"

È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2025, la ventesima, e per l’occasione Milly Carlucci ha sfoderato un cast di prim’ordine fatto di volti noti e importanti uno su tutti Barbara D’Urso. La conduttrice campana per decenni volto di punta Mediaset al timone di vari programmi con Pomeriggio 5 e Domenica Live dopo la burrascosa rottura con Pier Silvio Berlusconi ed essere rimasta due anni lontana dalla tv ha deciso di ricominciare mettendosi in gioco nello show di Milly Carlucci. E tra gli elogi e i complimenti non sono mancati anche le polemiche e gli attacchi a cui ha risposto Carolyn Smith.

La presidente di giuria di Ballando con le stelle 2025, ballerina, coreografa ed amica di Barbara D’Urso nelle scorse ore ha intrattenuto i suoi follower con una diretta su Instagram in cui ha difeso a spada tratta l’amica. Carolyn Smith ha preso le difese di Barbara D’Urso attaccando tutti coloro che nei suoi confronti hanno pregiudizi e stereotipi: “Io dico sempre rispetto per tutti, capisco che possa non piacerti, ma non mi piacciono i pregiudizi. Può non piacerti, ma tutti si mettono in gioco facendo qualcosa che non hanno mai fatto in questo programma. Non portano il loro personaggio ma il loro essere, la parte umana”



Ballando con le stelle 2025, Carolyn Smith difende Barbara D’Urso dagli attacchi: “Troppe polemiche, non va bene”

È un fiume in piena Carolyn Smith in difesa di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025. Nella sua diretta su Instagram la storica giurata dello show ha ammesso senza freni: “Se a qualcuno non piace un concorrente, per favore però non parlatene male e non scrivetene male. Solo non seguitela, non fate queste polemiche per niente, non va bene.” Cresce l’attesa nel frattempo per il debutto sulla pista di ballo di Barbara D’Urso in molti si chiedono se finalmente racconterà tutta la sua verità sulla netta rottura con Mediaset altri invece se ci saranno dei battibecchi con Selvaggia Lucarelli, altri ancora sono convinti che potrebbe essere la vincitrice non solo perché sa già ballare ma soprattutto perché le hanno affiancato il ballerino migliore dell’edizione. Insomma la curiosità è alle stelle.