Selvaggia Lucarelli reagisce pubblicamente alla conferma di Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le stelle 2025 e lancia un avvertimento

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato oggi conferma: Barbara D’Urso è una dei concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2025. Milly Carlucci lo ha annunciato in un video pubblicato su Instagram, che ha scatenato centinaia di commenti e reazioni. Una di queste, probabilmente la più attesa di tutte, è stata quella di Selvaggia Lucarelli.

I trascorsi tra Selvaggia e D’Urso sono, d’altronde, ben noti: tra le due c’è un passato burrascoso fatto di critiche e accuse, che si è però placato di recente, tanto che, quando la conduttrice è stata ospite come ballerina per una notte a Ballando, tra le due non sono volate particolari scintille. Non è detto però che accada lo stesso ora che D’Urso sarà concorrente e, dunque, presente per più puntate sulla pista di ballo di Rai 1.

Lo sa bene la stessa Selvaggia Lucarelli, che all’annuncio ufficiale della partecipazione di Barbara D’Urso, ha reagito pubblicando, a sua volta, alcune stories chiaramente rivolte a lei. In una di queste è accanto ad un’armatura affiancata dal messaggio: “Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando”. Segue una foto di Sonia Bruganelli, concorrente della scorsa edizione del programma con la quale Lucarelli ha avuto più di un battibecco, con la frase “Mi manca già”. Infine, nella terza storia, la giurata ha lanciato un avvertimento a Milly Carlucci: quello di non associare a Barbara il ballerino Pasquale La Rocca, noto per essere tra i maestri più vincenti del programma (oltre che preferito della giornalista): “Se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri”, ha tuonato Lucarelli. Insomma, lo spettacolo è già pronto.

