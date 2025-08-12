Barbara D’Urso approda a Ballando con le Stelle: Maria De Filippi svela se teme o meno la sfida degli ascolti.

Nelle ultime ore si è creato un dilemma non da poco: Barbara d’Urso farà concorrenza a Mediaset? Il suo ri-debutto in Rai potrebbe essere la dichiarazione di sfida nei confronti di una televisione che non l’ha più voluta da un giorno all’altro. Infatti, contemporaneamente a Ballando con le Stelle andrà in onda il programma firmato Fascino Tu sì que vales, che come sappiamo ogni anno colleziona un bel malloppo di ascolti.

E con il ritorno di Barbara d’Urso si sa, il pubblico è davvero incuriosito di vederla sotto nuove vesti dopo tanto tempo lontana dalla televisione. Lo scorso anno era stata ballerina per una notte e si era tolta qualche sassolino dalla scarpa sul suo licenziamento, ma quest’anno il ‘gioco’ sarà diverso: la conduttrice resterà come concorrente vera e propria per diverse puntate, verrà giudicata, si farà sentire ad ogni messa in onda e genererà non poche polemiche confrontandosi con i giudici. Questo porterà via un bel po’ di ascolti a Mediaset?

Barbara d’Urso è una minaccia per Tu sì que vales? L’ufficio stampa della Fascino chiarisce tutto

I fan di Mediaset sono piuttosto preoccupati. Il destino di Tu si que vales 2025 è davvero minacciato dalla presenza di Barbara d’Urso oppure è tutta un’illusione? Dopo l’annuncio della conduttrice a Ballando con le Stelle in molti si sono fatti questa domanda. Ma l’ufficio stampa della Fascino (società di Maria De Filippi) ha subito chiarito la situazione a Fanpage, rivelando che non c’è nessuna sfida tra le due trasmissioni. “La motivazione per la quale la società di produzione di Maria De Filippi non contempla la possibilità di una sfida in termini di ascolti tv è contestualizzata alle scelte che Mediaset sta facendo rispetto gli orari di apertura e chiusura“. Dunque, secondo Fascino tutto è a posto così, soprattutto visti gli orari in cui andranno in onda le due trasmissioni. Ergo, Barbara d’Urso non sarà una minaccia per Mediaset.