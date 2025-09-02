Barbara d’Urso infiamma Ballando con le Stelle: tra critiche, ironia e sintonia speciale con Pasquale La Rocca, è già la coppia più chiacchierata.

Barbara d’Urso sarà in coppia con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle, ed entrambi sono tra i personaggi più attesi di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Poco fa, il ballerino ha postato una storia sulla conduttrice che si allenerà con lui nel corso di questi mesi, e subito è stato travolto dalle critiche. Ma prima di passare a scoprire cos’ha detto, andiamo a fare un riepilogo delle coppie di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci ha confermato che Maurizio Ferrini farà coppia con Simone di Pasquale, che Giada Lini ballerà con il tennista Fabio Fognini e Francesca Fialdini sarà invece con Giovanni Pernice. Marcella Bella danzerà con il maestro Chiquito mentre la professionista Erica Martinelli con Rosa Chemical. Detto questo, i rumor e le curiosità più assurde ruotano intorno alla coppia formata da Barbara d’Urso e Simone Di Pasquale, dato che entrambi sono tornati nel programma dopo qualche tempo.

Barbara d’Urso reagisce così al benvenuto di Simone Di Pasquale

Ricordiamo che per Barbara d’Urso questa edizione di Ballando con le Stelle segnerà il suo grande ritorno in televisione dopo essere stata allontanata da Mediaset, e che per questo c’è tanto fermento intorno alla sua partecipazione. Così, i fan non vedono l’ora di sapere come se la caverà la storica conduttrice di Pomeriggio 5 (oggi cancellato del tutto). Nelle ultime ore sia la d’Urso che Simone Di Pasquale hanno pubblicato una storia su Instagram mostrando già la loro sintonia e complicità. Il professionista ha messo una foto con scritto “Bentornata @barbaracarmelitadurso, Non vedo l’ora di abbracciarti”, mentre lei ha reagito ironicamente scrivendo: “Povero Pasquale…“. Cosa si celerà dietro al loro rapporto? Fuoco e fiamme?